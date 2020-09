Нєшка Русиново кадети бавя процив кадетох зоз Зомбору

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 8. септембра, будзе отримане приятельске стретнуце кадетох „Русину” зоз кадетами ФК „Раднички” зоз Зомбору.

Змаганє будзе отримане на Ярашу, зоз початком на 17,30 годзин.

