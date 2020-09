Нєшка скупштина НАР-у

НОВИ САД – У просторийох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе, нєшка на 13 годзин будзе отримана предвиберанкова и виберанкова скупштина Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР), односно 6. и 7. схадзка.

На 6. схадзки буду розпатрени звити о роботи и финансийни звити НАР-у за остатнї штири роки (2016–2019), як и План роботи за 2020. рок, а такой потим будзе отримана и 7. схадзка котра будзе виберанкова, бо ше будзе виберац нового предсидателя НАР-у, членох Управного одбору и других орґанох.

Схадзка будзе отримана у складзе зоз предписанима епидемиолоґийнима мирами.

