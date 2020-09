Нєшка Стретнуце поетох Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пияте Стретнуце поетох литературних и музичних творительох Рускей матки у Руским Керестуре будзе отримане нєшка у сали Месней заєднїци и почнє на 18,30 годзин.

На стретнуцу зоз своїма творами буду участвовац 17 творителє зоз вецей местох, найвецей з Керестура, потим з Кули, Сивцу, Шиду, Арандєловцу, Сримскей Митровици и Моровичу.

З тей нагоди будзе уручене и заєднїцке Поетске припознанє Рускей матки у Руским Керестуре и „Задужбини Бори Латиновичаˮ з Кули. Тогорочни лауреати Припознаня з меном Юлиян Надь, од бувших поетох Милан Шуша Бєлински з Кули и Владимир Будински з Керестура, а од актуалних поетох Обрен Радович з Кули и Саня Тиркайло зоз Шиду.

Стретнуце ше отрима з потримовку Општини Кула як проєкт хтори финансовани у обласци туризму Општини у тим року, а у нєпоштредней орґанизациї Месного одбору РМ у Руским Керестуре.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)