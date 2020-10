РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 19 годзин у просторийох Каритасу будзе стретнуце Слово живота за младих, а госц будзе Дарко Афич.

Слово живота то стретнуце на хторим ше преглїбює єдно виреченє зоз Євангелиї, а потим поволани госц виноши свойо духовне шведоченє. Поволани шицки заинтересовани.

