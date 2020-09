Нєшка ступаю на моц нови мири надпатрунку гражданох котри ше врацаю зоз иножемства

БЕОҐРАД – Од нєшка, од 18 годзин, буду ше запровадзовац мири змоцнєного надпатрунку шицких гражданох Сербиї хтори ше врацаю зоз иножемства.

Епидемиолоґ Предраґ Кон тих дняох потолковал же змоцнєни надпатрунок подрозумює приявйованє до здравственей установи и обовязку же би ше явели до ковид-амбулантох кед почувствую симптоми вирусу Ковид-19. Приява уж иснує як тест самопреценьованя на порталу е-здравє и досц є єдноставна.

Од податкох треба унєсц особни податки, гранїчни преход и датум преходу. Накадзи ше особа прияви прейґ тей системи, вона окончела свою гражданску длужносц, а кед почувствує симптоми як цо то горучка, траценє осету за смак и пах або респираторни проблеми, треба же би ше явела до ковид-амбуланти.

Кон гварел же гражданє хтори ше враца можу поряднє пойсц на роботу зоз почитованьом епидемиолоґийних мирох як цо то дезинфекция рукох, физична дистанца и ношенє маски, преноша медиї.

