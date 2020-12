Нєшка схадзка Вивершного одбору

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Дома култури Руски Керестур нєшка на 11 годзин будзе отримана 11. порядна схадзка Вивершного одбору (ВО) Националного совиту Руснацох.

На дньовим шоре, котри предложел предсидатель ВО Желько Ковач, буду вименки финансийного плану Националного совиту за 2019. рок, як и вецей одлуки вязани за дїлованє НВУ Руске слово и Заводу за културу войводянских Руснацох котрим НС снователь.

Очекує ше же будзе принєшена и одлука о купованю другей часци хижи у Новим Садзе, на адреси Матица сербска 15, дзе би требали буц нови просториї Заводу за културу войводянских Руснацох.

