РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка у просторийох керестурского Дома култури будзе отримана схадзка Управного одбору (УО) тей установи.

Схадзка будзе отримана у преширеним составе – зоз предсидателями фестивалох и предсидателями комисийох фестивалох чий орґанизатор Дом култури.

На дньовим шоре будзе лєм єдна точка – приношенє одлуки о одкладаню (нєотримованю) Драмского фестивалу „Петро Ризнич Дядя” и Фестивалу рускей култури „Червена ружа”, котри мали буц потримани на єшень.

Схадзка почнє на 12 годзин.

