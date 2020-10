НОВИ САД – Схадзка Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, 24. по шоре, будзе отримана нєшка на 16,30 годзин у просторийох у Футожскей 2/3.

На схадзки би требали буц принєшени одлуки о вименкох Финансийного плану и Плану роботи за 2020. рок, як и понукнути информациї о преселєню НВУ Руске слово и процедури за обєкт у Матици сербскей 15.

