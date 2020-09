Нєшка схадзка УО Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У канцелариї Рускей матки нєшка на 18,30 годзин будзе заєднїцка схадзка єй Управного одобору и Редакцийного одбору глашнїка РМ „Руснак”.

На дньовим шоре пейсц точки, а медзи нїма информациї о анґажованю Матки коло оспособйованя просторийох за Ґалерию подобових роботох у Руским Керестуре. Друга информация о проєкту РМ за означованє 30-рочнїци од єй снованя, а потим розпатранє програми и списку учашнїкох на II Подобовей колониї „Еуфемия Гарди 2020” тиж у Керестуре, а будзе бешеди и о других наступних активносцох одборох Матки у других наших местох.

