РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Рускей матки нєшка на 18,30 годзин будзе заєднїцка схадзка Управного одбору матки и Редакцийного одбору глашнїка Рускей матки Руснак.

На дньовим шоре лєм догварка о предкладаню и пририхтованю текстох и фотоґрафийох за глашнїк РМ Руснак (число 32), хторе будзе пошвецене 30-рочнїци од снованя Рускей матки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)