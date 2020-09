Нєшка у Заводзе за културу Округли стол ґу новому правопису руского язика

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох будзе отримани Округли стол пошвецени осучаснєному правопису руского язика, а на нїм буду понукнути и електронски верзиї „Правописного словнїка руского язика“ и „Правописа руского язика“ хтори написал проф. др Михайло Фейса.

Пре епидемолоґийни обставни у сали можу присуствовац 10 заинтересовни фаховци, алє явна розправа будзе преношена и на Заводовим Фейсбук боку, а знїмок явней розправи будзе доступни и на його Ютюб-у.

Шицки заинтересовани свойо предклади, коментари и питаня у вязи зоз правописом руского язика мож послац на имейл адресу: mihajlo.fejsa@ff.uns.ac.rs.

Округли стол орґанизую Завод за културу войводянских Руснацох и Оддзелєнє за русинистику (у рамикох проєкта Русинистични виглєдованя як одвит на вимаганя диґиталней ери руководителя проф. др Михайла Фейси).

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)