Нєшка у Коцуре Кирбай

КОЦУР – У Коцуре нєшка, 28. авґуста, будзе преславене швето Успениє Пресвятей Богородици – Велька Матка Божа по юлиянским календаре. Тото храмово швето, односно Кирбай, того дня у Коцуре означую и грекокатолїцка и православна церква.

Архиєрейска Служба Божа у коцурскей грекокатолїцкей церкви почнє на 10 годзин. Парохиянє котри нє буду у можлївосци присуствовац, Службу Божу годни провадзиц и на Фейсбук налогу церкви.

Вирни того дня дочекаю и своїх госцох, а пре хвилькову епидемиолоґийну ситуацию, Кирбай того року без вашарскей часци, як и без забавного парку. Єдина розвага за младих валалски кафичи чийо башти буду робиц после 20 годзин.

