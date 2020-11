НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру нєшка будзе мултимедиялна вистава SoundCracks.

Слово о специфичней концептуалней вистави, комбинациї аудио и визуалного змисту, хтора настала як резултат прейґгранїчного сотруднїцтва уметнїкох у Сербиї (Новим Садзе) и Австриї (Бечу).

Проєкт паралелно правени на двох локацийох, та фотоґрафиї настали у Сербиї, а звук творени у Бечу.

Вистава почнє на 19 годзин.

