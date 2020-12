Нєшка у Школи вистава фотоґрафийох Петра Дешича

РУСКИ КЕРЕСТУР – У голу Основней и штреднєй школи Петро Кузмяк нєшка на 9 годзин будзе отворена вистава фотоґрафийох Руски дзивки у народним облєчиве фотодокументаристи Петра Дешича. Фотоґрфиї зоз бабовима приповедками о народним облєчиве буду представени школяром нїзших класох.

Проєкт фотоґрафованя реализує Туристичне здруженє Руски Керестур, витворени є у стародавних амбиєнтох у валалє на вецей заводи, а финансийно го потримал Завод за културу войводянских Руснацох.

Вистава пририхтана з нагоди 10. децембра, Дня людских и меншинских правох, а отвори ю предсидателька Туристичного здруженя Любица Няради.

