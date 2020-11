НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох у Футожскей ч. 2, нєшка на 12 годзин будзе промоция мастер роботи у едициї Владимир Ґарянски, авторки Марини Шлемендер на тему Дїєсловни префикси у анґлийским и руским язику.

Промоция ше отрима без публики, зоз онлайн преносом прейґ Фейсбуку.

