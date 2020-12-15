Нєшка 11. порядна схадзка НС Руснацох

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру нєшка на 14 годзин будзе отримана 11. порядна схадзка Националного совиту рускей националней меншини, зоз обсяжним дньовим шором.

На схадзки би требали буц вигласани вименки Финансийного плану Националного совиту за 2020. рок, як и вецей одлуки вязани за дїлованє НВУ Руске слово и Заводу за културу войводянских Руснацох котрим НС снователь.

Попри других важних одлукох, требала би буц принєшена и одлука о купованю другей часци хижи у Новим Садзе, на адреси Матица сербска 15, дзе би требали буц нови просториї Заводу за културу войводянских Руснацох.

Схадзка будзе отримана по предписаних епидемиолоґийних мирох у Велькей сали Руского културного центру.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)