Нєшка 2. часц програми „Костельникова єшень”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Друга часц Културней манифестациї Костельникова єшень, предлужи ше нєшка, 18. децембра, з початком на 14 годзин, на Фейсбук профилу Дома култури Руски Керестур.

У тим термину, представи ше кнїжки за старших – Триски з велькей души, приповедки Юлияна Тамаша, кнїжка поезиї Славка Виная Уровнї свидомосци, кнїжка писньох Славка Романа Ронда З видлами до шиї, потимЧловек и час, филозофия и социолоґия Гавриїла Костельника 5. том позбераних творох и кнїжка Мирона Жироша Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце, III\1 том.

