ШИД – Пре актуални обставини з пандемию вируса корона, як за Рутенпрес виявел о. Михайло Режак, парох у Шидзе и декан сримски, того року з нагоди швета Святого Миколая нє буду дзелєни пакецики дзецом у церквох у Шидзе, Бикичу и Беркасове.

О. Режак додава же Крачунска споведз у Шидзе будзе на вовторок, 22. децембра, скорей Служби Божей хтора будзе служена на 10 годзин, а у Бикичу споведз будзе истого дня на 14 годзин.

