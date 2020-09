Нє криє свой талант

Кед слово о лєтним одпочивку, хтори такповесц за нами, вше подумаме на слунко, на морйо, кнїжку и ище вельо койчого. Теди и клайбаси и ґумки тиж одпочиваю и чекаю початок школи. Та заш лєм, теки и кнїжки през лєто нє одпочиваю при шицких дзецох, а окреме нє при єдному дзивчецу з Дюрдьова. У шлїдуюцих шорикох дознаце вецей о нашей талантованей и креативней собешеднїци Дунї Бабий.

Дуня люби шпивац, танцовац, грац и мальовац, и нїґда єй нє допито, бо свой шлєбодни час претваря до креативней роботнї. Школярка є пиятей класи и як гвари, барз є возбудзена пре початок нового школского року.

– Школа и мойо товарише ми барз хибя, бо прешло уж вельо часу як зме нє у школских лавкох. Онлайн настава, котру зме мали вяри була интересанта, и то нам було цалком нове, алє я би таку наставу нє черала за наставу у школи. Волїм ходзиц до школи и дружиц ше зоз пайташами – гвари Дуня и предлужує о гобийох хтори найволї.

– Любим читац, и вше кед мам шлєбодного часу пречитам даєден бок у кнїжки. У тей хвильки читам „Кейти Казу”, кнїжку о єдному дзивчецу котрe видзелo падацу гвизду и пожадалo буц гоч хто други, лєм же би то нє була вона… А попри читаня, любим и танцовац. Ходзим на фолклор до Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“ и там ми барз крашнє. Упозанала сом велїх товаришох и товаришки зоз котрима ше любим дружиц. Шпивам и у школским хору, граєм у оркестри и радуєм ше каждей новей проби. Прешлого року сом мала перши явни виступ на єдней програми, и шпивала сом. Мала сом вельку трему, алє шицко барз добре прешло – здогадує ше Дуня.

Дуня попри шицких активносцох сцигує и на годзини клавира. Од нового школского року планує почац ходзиц на годзини солфедя и уписац ше до нїзшей музичней школи, бо у павзи од школских обовязкох, вше найдзе часу за вежбанє на тим музичним инструменту.

Лєтни одпочивок ше закончел, а Дуня го будзе паметац по друженю зоз товаришами. Часто вєдно видумовали велї бависка у дворе и на улїци. Бавели ше на джмурки и оганячки, прескаковали штранджок и бавели фодбал…

По шлїдуюци одпочивок тоти бависка и активносци почекаю, бо школски бренчок уж поволал шицких школярох назад до школских лавкох.

