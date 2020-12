Обявена кнїжка „Вселенски корабель” 

НОВИ САД – Тих дньох, у виданю НВУ „Руске слово з друку вишла кнїжка за дзеци старшого возросту „Вселенски корабель” чий автор Сашо Палєнкаш.

Палєнкаш у нашей явносци познати мултимедиялни уметнїк хтори ше виражує як музичар, хореоґраф, фотоґраф, композитор, та и писатель за старших и за дзеци. З тоту кнїжку нам ше представя як барз интересантни писатель за старши дзеци.

Палєнкашова кнїжка полна фантазиї яку маю дзеци возроста од пияту по осму класу. Автор тоту длугшу приповедку наволал „Вселенски корабель” у хторей главни подоби дзеци хторим єдини фокус у живоце кельо часу препровадза у бависку зоз товаришами у вшелїяких фантазийох.

Автор простор дзецинского бавеня и спознаваня швета лєм премесцел до, нам ище такей далєкей вселени, хтора ютре-поютре годна буц и блїзша тим дзецом хторим швет уж ту споза угла, хтори ше нє боя од виртуалней реалносци. Главни юнаки тей приповедки дзеци хтори жили на Жеми. Кимо и Петро двойнята, хтори маю вшелїяки идеї. Сам автор ше змесцел до простору дзецинства и часто ше здобува упечаток же пробує буц „глас розума” у дружтве, алє и вон ше препущує бависку хторе ше вола мрия…

Кнїжку илустровала Яна Варґа, рецензентка була Любка Малацко, а рамики дизайновал Иґор Орсаґ. Кнїжку мож купиц за 300 динари (тирва попуст, та кошта 210 динари) у просторийох Руского слова у Новим Садзе и Руским Керестуре, прейґ наших заступнїкох и прейґ нашого сайту.

