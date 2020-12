Обявена и моноґрафия о ґлумици Ирини Колєсар

НОВИ САД/СРИМСКА МИТРОВИЦА – Зоз друкованьом кнїжки „Ошмих порцуловей фиґурини“ и свойофайтову телевизийну промоцию , нєшка ше формално закончи єднорочни проєкт „ Ирина Колєсар – парадиґма правдивей уметносци“ чий ношитель Дружтво Руснацох зоз Сримскей Митровици у партнерстве зоз Новинарску асоцияцию Руснацох (НАР).

Пририхтовач моноґрафиї о Ирини Колєсар, Владимир Балащак зоз Сримскей Митровици, вецей як 20 роки зберал документацию о першей югославянскей филмскей гвизди котра медзи старшу ґенерацию запаметана по улоги Славици у филму под истим меном. Знати є ище 1947. року як перша бавена филмска продукция послевойновей Югославиї.

Кнїжка „Ошмих порцуловей фиґурини“ друкована на сербским, горватским и руским язику так як сотруднїки писали здогадованя на свою колеґиню, або як медиї провадзели роботу и живот Ирини Колєсар.

Нєшка вечар у емисиї „Добри вечар Войводино“ пририхтовач и члени проєктного тиму буду бешедовац як настала кнїжка, патраче буду мац нагоду видзиц и дзешецминутови аудио-видео запис о Ирини Колєсар „У здогадованю“, як и интервю Иринових колеґиньох Светлани Бойкович и Бранки Петрич.

Проєкт „Ирина Колєсар – парадиґма правдивей уметносци“ реализовани зоз потримовку Буджетского фонду за национални меншини, Општини Сримска Митровица, Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня ,управу и национални меншини-национални заєднїци, Заводу за културу войводянских Руснацох, Рускей редакциї Радио-телевизиї Войводини, Националного совиту рускей националней меншини, друкарнї Максимаґраф, як и поєдинєчних донаторох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)