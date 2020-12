Обявена рисована анимация дзецинскей шпиванки „Перши шнїг”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Ют’юб каналу Дома култури РускиКерестур (ДКРК) обявена друга рисована анимация, тераз дзецинскей шпиванки „Перши шнїг”, у рамикох проєкту ДКРК – 52.„Червене пупче” 2020.

Слово о шпиванки за хтору музику написала Маґдалена Горняк-Лелас, текст Мария С. Горняк, аранжман Миросла Пап, а на „Червеним пупчу” 2002. року ю одшпивала Мелита Рускаї, у провадзеню Дзецинскей ґрупи Музичней школи и Дома култури у Руским Керестуре.

Дизайнер анимациї Златко Русковски Чоби, фахови консултант мастер педаґоґ МаринаДудаш, а координаторки проєкту Ивана Дудаш, Мая Зазуляк Гарди и Таня Арва Планчак.

То друга од пейцох шпиванкох за хтори Русковски пороби рисовани анимациї, а у наиходзацих мешацох буду обявени видеа и за шпиванки „У бабовим заднїм дворе”, „Нєшор” и „Муки любовни”, хтори виведзени на скорейших „Пупчох”.

Шпиванку мож одпатриц на тим ЛИНКУ.

