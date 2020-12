Обявени Зборнїк „Дньовка – два декади”, 19. децембра будзе и филм

НОВИ САД – Тих дньох обявени Зборнїк литературних и визуалних творох „Дньовка – два декади 1998–2017”, у хторим позберана поезия, проза и тексти шпиванкох коло 40 авторох виведзених на 20 „Дньовкох”, як и фотоґрафиї, рисунки, промотивни материял и податки о тей манифестациї младих.

Учашнїки на „Дньовкох”, як и МАК-ово предплатнїки Зборнїк можу достац так же ше нам явя на дружтвених мрежох, лєбо на мейл (mak.magazine@gmail.com), а шицки други го можу купиц по цени од 210 динари на попусту по 24. децембер (познєйше за 300 дин.) у „Руским слове” у Новим Садзе, у Дописовательстве у Руским Керестуре, у кнїжкарнї „Линеа” у Керестуре, при колпортерох по наших местох, лєбо прейґ нашей онлайн кнїжкарнї, на сайту http://knjizkiporuski.com/.

Зборнїк обявени як 21. кнїжка у едициї МАКoff, а НВУ „Руске слово” го видало з финансийну потримовку Заводу за културу войводянских Руснацох.

О 20 рокох тей манифестациї зняти и филм, хтори источашнє и промоция того Зборнїка и тогорочна, 23. Мултимедиялна манифестация младих „Дньовка”, а проєкция будзе онлайн у рамикох „Костельниковей єшенї”, 19. децембра на Ют’юбу, под назву Film o Dnjovki. Тот филм направени у сотруднїцтве МАК-у и Пакту Рутенорум, а з финансийну потримовку Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох.

