Обявени и „Уровнї свидомосци” Славка Виная

НОВИ САД – У виданю НВУ „Руске слово” з друку вишла кнїжка поезиї „Уровнї свидомосци” Славка Виная.

У кнїжки єст седемдзешат и штири писнї хтори орґанизовани до трох циклусох, а на концу кнїжки маме нагоду пречитац послеслово рецензента Ивана Сабадоша.

Славко Винаї обявйовал поезию у виданьох „Руского слова”, а за збирку поезиї „Триолоґия”, вєдно зоз Иваном Медєшом и Наталию Рибович, достал углядну медзинародну награду Александра Духновича „Златни медведз”.

– Окрем же му вислов уникатни, з доберанима и домерковано вибранима словами, Винаї ма ище єден, по моїм думаню, тиж автентични спецификум у своєй поезиї. Обачлїво, алє цалком леґитимно фундаментовани на здобуткох поп култури, дзешка помедзи жридловим еґзистенциялистичним мотивом и нихилистичним поглядом на швет и стварносц, то нам, ґенерацийом народзеним седемдзешатих и вчасних осемдзешатих, блїзки chose not to choose принцип, гутори Иван Сабадош у рецензиї.

Кнїжку мож купиц за 300 динари (на попусту за 210 динари) у просторийох „Руского слова” у Новим Садзе и у Руским Керестуре, а мож ю наручиц и прейґ сайту „Руского слова”, як и прейґ наших дописовательох по наших местох.

