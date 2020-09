Оводи подаровани два клими

РУСКИ КЕРЕСТУР – До обєкту „Цицибанˮ ПУ „Бамбиˮ вчера инсталовани два нови клими, хтори прейґ донаторох обезпечел Месни одбор Сербскей напредней странки.

Клими инсталовани у преднїх двох учальньох у старим обєкту дзецинскей заградки, дзе змесцени найстарши дзеци, тє. тоти цо иду по предшколскей пририхтуюцей програми и од того року буду у цалодньовим пребуваню.

З тей нагоди „Цицибанˮ нащивела делеґация СНС-а на чолє зоз предсидательом Иґором Фейдийом, а на дарунку им подзековали виховательки на чолє з координаторку Андрею Чернок.

За нови школски рок у „Цицибануˮ ше будзе правиц и коло 11 метери нового мурику понеже стари барз нєбезпечни за дзеци хтори ше бавя коло нього и там маю свойо гомбалки.

Тоту роботу орґанизовала Месна заєднїца (МЗ) и секретар Михайло Пашо, ЯКП „Рускомˮ донирал материял, и його роботнїки розчисцели стари мурик, а нови добродзечнє вимурую двоме майстрове хторих анґажовала МЗ за 10 пополадня.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)