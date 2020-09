Овоцнїк залїва зоз базену

Коло главней драги у Бикичу у Улїци Чапаєвей з правого боку у напряме до Соту, находзи ше єден базен з воду хтори мож обачиц з драги. Дахто би подумал же нач тота вода, алє такой годзен достац и одвит – ю ше хаснує за залїванє овоцнїка з яблуками, познатого овоцара Янка Гнатка.

Тота часц хотара позната же ту вода нїзко, а Янко ю лєм на одвитуюци и практични способ вихасновал. Сучасна продукция овоцох подрозумює же рошлїном под час веґетациї, за розвой и рост стеблох и плодох, треба обезпечиц достаточне количество лєгко доступней води и як обовязна аґротехнїчна мира рахує ше наводньованє, бо ше лєм зоз порядним залїваньом, попри одвитуюцей защити, може мац и добри урожай и добри квалитет плодох.

ВОДУ ВИЦАГУЄ ПУМПА

– Першобутно, пред пейцома роками, бул то базен поверхносци пейц зоз три метери, а под нїм ше находзи активне жридло води и кед ше з нього вицагує воду, швидко ше наполнї. Вец сом го надумал звекшац и тераз ма поверхносц 35 зоз 12 метери и глїбоки є коло два метери. Єст и єдна цива през хтору вода одцека кед падаю дижджи, же би ше нє преполнєл. Зоз пумпу ше вода уруцує до системи за залїванє капка по капка и так ше по потреби залїва овоцнїк – приповеда Янко Гнатко.

Вон на поверхносци од 1,5 гольта ма овоцнїк яблукох у хторим продукує вецей сорти: йонаґолд, златни делишес, ґрени смит и йона прайс. Гоч рок бул нєвигодни, пре позни мрази, жимни дижджи, а потим и моцне слунко, яблука, заш лєм, добре зродзели и дали красни и квалитетни плоди.

МАЮ И ШВИЖЕЙ РИБИ

Алє, кед слово о уж спомнутим базену, пречуло ше же у нїм єст и риби. И наисце, нє слово о даякей рибарскей франти, алє то потвердзує и сам Янко Гнатко.

– До базена сом пущел бабушки и дробнєйшу потьку. Бабушка тераз така же до кили идзе пейц-шейсц фалати, а потьки маю од пол до килограма. Кармим их зоз ґранулами за риби и млєтима резанками, хтори набавям у Шидзе. И кед треба за обисце, вше мам швижей и добрей риби, хтору знам як сом кармел и у якей є води. И цо найзначнєйше, же є швижа – гвари Гнатко.

Дзекуюци же под базеном єст жридло, вода нєпреривно циркулує и стаємно приходзи швижа богата з оксиґеном и так риби можу жиц и роснуц у тей води. Вжиме, кед моцни мраз, вода маржнє и теди Янко ризбива ляд же би риби могли дихац. Так наш собешеднїк на єдним месце ма два раз хасну, дзекуюци води з базену рошню и яблука, и риби.

