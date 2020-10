НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Оглашки котри ше порядно обявюю у новинох „Руске слово” од октобра ше обявюю и на нашим сайту, а по старих ценох.

То значи же хто уплаци оглашку до новинох, по истей цени будзе мац исти текст обявени и на сайту.

Таке понуканє будзе важиц до початку шлїдуюцого року.

Ценовнїк мож превжац на ТИМ ЛИНКУ.

