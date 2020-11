Огньогасци поряднє дезинфикую найфреквентнєйши места

ЖАБЕЛЬ – На основи одлуки Општинского штабу за позарядово ситуациї, члени Добродзечного огньогасного дружтва Дюрдьов зоз Дюрдьова ознова почали дезинфиковац найфреквентнєйши часци улїцох у шицких штирох населєних местох општини Жабель.

Пре застановйованє ширеня коронавируса, даскельо днї по преглашеню позарядового стану у општини Жабель почала дезинфекция найфреквентнєйших явних поверхносцох у општинских местох. Дезинфекцию запровадзує локална самоуправа у сотруднїцтве зоз Огньогасним союзом општини Жабель. Понеже ДОД Дюрдьов єдине ДОД котре ма камион котри нє погубени и реґистровани, його члени ознова окончую дезинфекцию, як и вяри.

Як Рутенпрес нєурядово дознава, найфреквентнєйши часци ше дезинфикує кажди други або треци дзень, каждираз у другим општинским месце. Дезинфекция ше окончує вечар, а окончую ю углавним двойо до пецеро огньогасци зоз Дюрдьова. Дезинфикую драги и дражки опрез шицких валаских амбулантох, опрез ковид-амбуланти у Дому здравя Жабель, опрез тарґовинских обєктох, пияц, парки, опрез банкох и других местох.

Поверхносц ше дезинфекує з натриюм-гипохлоритом котре обезпечело ЯКП Водовод општини Жабель.

