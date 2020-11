ДЮРДЬОВ/ЖАБЕЛЬ – Шветочна програма з нагоди реализациї проєкта Днї толеранциї шайкашскей, котра мала буц отримана 7. и 8. новембра у Дюрдьове, одказана пре нови мири Кризного штабу за позарядово ситуациї.

Проєкт мало реализовац Здруженє женох Олория з Дюрдьова з нагоди дзешец рочнїци од снованя и Дня општини Жабель, а предсидателька Здруженя Леона Виславски гварела же програму планую реализовац док ситуация з вирусом дошлєбодзи.

