НОВИ САД – Перши єшеньски Новосадски пияц квеца, хтори каждого року орґанизує Рух горякох Нового Саду, требал буц отримани на пияток и соботу, 11. и 12. септембра, на площи опрез СПЕНС-у алє, як орґанизатор сообщел, пре актуални епидемиолоґийни мири котри предписани у Новим Садзе, пияц квеца одказани.

Чи плановани пияци наиходзацих двох викендох буду отримани, завиши од епидемиолоґийней ситуациї.

