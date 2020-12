Од вчера мож записац пакецики за Дїда Мраза

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Месней заєднїци од вчера мож записац пакецики наймладшим за Дїда Мраза, котри коштаю 500 динари, а остатнї дзень за тото 24. децембер.

Дїдо Мраз того року пре епидемиолоґийну ситуацию дарунки будзе розношиц по обисцох, на запрагох з коньми у чим поможе Конїцки клуб Русин, а розношенє будзе 30. децембра од 10 годзин та надалєй.

Дїдо Мраз нє будзе уходзиц нука, алє дарунки прида у дворе, а тоти хвильки годни буц зазначени и зоз фотоґрафию за цо задлужена Саня Чизмар. Хто будзе сцец и тоту услугу, фотоґрафия (13×18) будзе коштац 120 динари.

