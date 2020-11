Од вчера ресторани, кафичи и тарґовински центри робя по 18 годзин

БЕОҐРАД – Од вчера та у наступних 10 дньох, на моци буду нови мири Влади Сербиї, принєшени пре зоперанє ширеня вируса корона, преноша медиї.

По 3. децембер роботни час погосцительних обєктох – ресторанох, кафичох, барох, клубох, як и тарґовинских центрох, театрох, кинох и других установох култури, будзе огранїчени по 18 годзин.

Предавальнї и други тарґовински обєкти буду робиц по 21 годзин.

Апатики, бензински станїци у окончованю дїялносци предаваня горива и погосцительни и други обєкти котри приноша єдзенє на адресу, можу робиц без огранїченя.

Обовязне и безусловне ношенє защитней маски у завартим, як и на отвореним просторе у ситуацийох дзе нє мож керовац людски контакт.

Од вчера ше строго контролує ношенє маскох у явним превозу, зоз огранїченьом максималного числа путнїкох у превозки на поли од предвидзеного.

