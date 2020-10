РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї у Руским Керестуре од 18. октобра почню духовни преподаваня на тему Блаженства хтори пририхтує парох о. Михайло Малацко. Преподаваня буду нєдзелями по вечаршей Служби Божей хтора тераз на 18 годзин, а отримовац ше буду у просторийох Каритасу.

Преподаваня задумани и як духовне пририхтованє вирних пред наиходзацим шветом Рождества Христового – Крачуном, та су наменєни шицким полнолїтним вирним, и младшим и старшим.

