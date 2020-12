Од нєшка важа нови мири

БЕОҐРАД – На вчерайшей схадзки Влада Републики Сербиї прилапела предкладаня Кризного штабу и принєсла нови одлуки у зопераню ширеня коронавируса, а котри починаю важиц нєшка.

Як одлучене, погосцительни обєкти и обєкти услужних дїялносцох годни робиц роботнима днями лєм по 17 годзин, а през викенд нє годни вообще робиц, аж по пондзлок на 5 рано.

Предавальнї поживових артиклох можу робиц кажди дзень по 21 годзину, уключуюци и викенд.

Апатики, бензински пумпи за точенє горива и обєкти доручованє поживи прейґ курирох можу робиц нєогранїчено, седем днї у тижню.

Театри и биоскопи можу робиц кажди дзень по 17 годзин, уключуюци и викенд;

Пияци роботнима дями можу робиц реґуларно, а през викенд од 6 годзин рано по 15 годзин;

Погосцительни и тарґовински подприємства, ресторани, кафичи и бари, клуби, тарґовински центри, локали за бависка и бависка на щесце, предавальнї и шицки други предайни обєкти, козметични и фризерски салони, салони красоти, фитнес центри, терховальнї и вежбальнї, спа центри и базени можу робиц роботнима днями по 17 годзин, а през викенд вообще нє можу робиц (од пиятку од 17 годзин до пондзелку на 5 годзин рано).

