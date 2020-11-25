Од нєшка по 24. децембер тирва попуст на кнїжки „Руского слова”

НОВИ САД – Друга сезона попусту од 30 одсто на шицки кнїжки у виданю НВУ „Руске слово” за Миколая-крачунско-новорочни швета будзе тирвац од 25. новембра по 24. децембер 2020. року.

Електронски Каталоґ 123-ох кнїжкох и виданьох у пдф формату мож превжац на тим ЛИНКУ, а по конєц акциї будзе стац и на нашим сайту.

Кнїжки по барз вигодней цени годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх, од 9 по 14 годзин, и на нови дочасови 021 3020-167, або стари телефон 021 6613 697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон РК 025 703 311, од 9 по 13 годзин).

Початком децембра НВУ „Руске слово” обяви дзевец публикациї, медзи котрима пейц за дзеци (два розкошни сликовнїци). Християнски календар за 2021. рок котри видзе тих дньох нє будзе на попусту.

Друга сезона уж традицийни попуст за Миколая-крачунско-новорочни швета уведзена же би ше у пакецику зоз кнїжку нєсподзивало наймладших.

Прешлого року НВУ „Руске слово” зменшало цени кнїжкох же би були доступнєйши нашим читачом, так векшина виданьох, як и луксузни сликовнїци, котри коштаю 300 дин, на попусту буду коштац лєм 210 динари.

Кнїжки „Руского слова” мож наручиц и прейґ сайту http://www.ruskeslovo.com/knjizkiporuski/com.

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