Од нєшка тирва Дзецински тидзень

СЕРБИЯ – Цали наиходзаци тидзень, од нєшка 5. октобра по нєдзелю, 11. октобер, и у нашей жеми, а з тим и по наших школох, означує ше Дзецински тидзень.

Тогорочни мото Подзелєне щесце два раз векше а, як и звичайно, у образовних и културних установох буду орґанизовани рижни програми и едукативни роботнї на тему права дзецох.

Основни концепт програмох Дзецинского тижня засновани на концепту правох дзецка з Конвенциї о правох дзецка Зєдинєних народох, хтора принєшена 1989. року, а о рок ступела на моц, та ше з нїма промовує дзецински права у рижних аспектох.

