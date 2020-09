Од октобра „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох на истей адреси

НОВИ САД – Вчера, 24. септембра, у Заводзе за културу войводянских Руснацох отримана схадзка о преселєню и заєднїцким хаснованю просторийох Новинско-видавательней установи „Руске слово” и Завода за културу войводянских Руснацох на адреси Футожска 2 у Новим Садзе.

На схадзки порадзене же обидва установи од октобра того року буду на истей адреси и буду ровноправно дзелїц простор на Футожскей 2 у Новим Садзе, док Завод за културу войводянских Руснацох нє риши питанє своїх просторийох.

На схадзки участвовали предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач, директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович, предсидатель Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох Миломир Шайтош, предсидатель Управного одбору НВУ „Руске слово” Мирон Сабадош, директор НВУ „Руске слово” Борис Варґа, як и представнїци финансийних службох двох фирмох Аня Делач и Ясна Ковач, як и представнїци правних службох двох фирмох Бранка Шарич и Марияна Колошняї.

Тема схадзки були нови контракти медзи НВУ „Руске слово” и Заводом за културу войводянских Руснацох, а шицки боки ґенерално усоглашели заєднїцки становиска.

Нови контракти буду подписани после того як достаню согласносц управних одборох Заводу за културу войводянских Руснацох и НВУ „Руске слово”.

