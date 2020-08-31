Од пиятку тирваю нови мири у Новим Садзе

НОВИ САД – На териториї Городу Нови Сад од пиятку тирваю нови мири за зоперанє ширеня коронавирусу, по одлуки Городского штабу за позарядово ситуациї, преноша медиї.
Як предписане, обовязне хаснованє защитних маскох и отримованє физичней дистанци од метер и пол.
Забранєне зазберованє вецей як 30 особох на явних просторох у завартим, и на отвореним.
На явних културно-уметнїцких збуваньох дошлєбодзене присуство максимално 500 нащивительом, котри муша ношиц маски и медзи котрима муши буц єдно празне место за шедзенє.
Робота погосцительних обєктох хтори маю отворени простор предлужена до годзини по пол ноци, а робота тарґовинских обєктох по 23 годзин.
Предавальнї нєпрерибно муша окончовац дезинфекцию шицких поверхносцох, окреме кочикох и кошаркох.
На Штранду у Новим Саду тиж обовязне триманє физичней дистанци и почитованє мирох защити.
Обовязне хаснованє защитних маскох и физична дистанца у паркох, дзецинских и других бавилїщох, скейт парку, на фитнес мобилияру и на тартан дражкох у городу.
До городских автобусох забранєни уход особом котри нє маю защитну маску.
Обовязне меранє горучки кед ше уходзи до обєктох ктори маю явну намену, а опрез тих обєктох муша буц дезобариєри и средства за дезинфекцию рукох.
Обовязне хаснованє защитних маскох на пияцох у городу.
Шицки превентивни мири за зоперанє ширеня вирусу муша ше запровадзовац у шицких предшколских установох у городу.
Окрем того, у городу и далєй на моци забрана хаснованя отворених и завартих базенох, спа и велнес центрох, як и забрана отримованя святочносцох, спортских и других забавних манифестацийох.