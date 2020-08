Од пиятку тирваю нови мири у Новим Садзе

НОВИ САД – На териториї Городу Нови Сад од пиятку тирваю нови мири за зоперанє ширеня коронавирусу, по одлуки Городского штабу за позарядово ситуациї, преноша медиї.

Як предписане, обовязне хаснованє защитних маскох и отримованє физичней дистанци од метер и пол.

Забранєне зазберованє вецей як 30 особох на явних просторох у завартим, и на отвореним.

На явних културно-уметнїцких збуваньох дошлєбодзене присуство максимално 500 нащивительом, котри муша ношиц маски и медзи котрима муши буц єдно празне место за шедзенє.

Робота погосцительних обєктох хтори маю отворени простор предлужена до годзини по пол ноци, а робота тарґовинских обєктох по 23 годзин.

Предавальнї нєпрерибно муша окончовац дезинфекцию шицких поверхносцох, окреме кочикох и кошаркох.

На Штранду у Новим Саду тиж обовязне триманє физичней дистанци и почитованє мирох защити.

Обовязне хаснованє защитних маскох и физична дистанца у паркох, дзецинских и других бавилїщох, скейт парку, на фитнес мобилияру и на тартан дражкох у городу.

До городских автобусох забранєни уход особом котри нє маю защитну маску.

Обовязне меранє горучки кед ше уходзи до обєктох ктори маю явну намену, а опрез тих обєктох муша буц дезобариєри и средства за дезинфекцию рукох.

Обовязне хаснованє защитних маскох на пияцох у городу.

Шицки превентивни мири за зоперанє ширеня вирусу муша ше запровадзовац у шицких предшколских установох у городу.

Окрем того, у городу и далєй на моци забрана хаснованя отворених и завартих базенох, спа и велнес центрох, як и забрана отримованя святочносцох, спортских и других забавних манифестацийох.

