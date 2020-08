Од роботи ше нє боя

У фамелиї Михайловски зоз Дюрдьова продукция парадичох тирва полни трицец штири роки. Мелания вєдно зоз своїм супругом Дюром на далєко познати по добрих и здравих парадичох котри продукую у своєй загради.

На самим початку то була мала поверхносц под парадичами, алє як роки преходзели и як ше парадичи вше вецей глєдало, фамелия Михайловски свою продукцию звекшовала и преширйовала. Перши даскельо роки парадичи им були у пластенїку, а познєйше пре мало места у загради, прешли на продукцию на отвореним. Мелания нам виприповедала як випатра така файта продукциї, яка то робота и кельо єст одреканя.

– Роботи коло парадичох починаю уж у фебруару, кед ше жем пририхтує и прикармює, а вец приходза и други роботи як цо шаце зарна до малих контейнерох, потим ше пикира у пластенїку, а у другей половки априла виношиме их вонка, теди ше парадичу потачка и повяже. Осататнї даскельо роки кладземе мрежу пре вельки горучави, и на таки способ ю пробуєме зачувац од моцного слунка, котре вона нє барз люби, бо ше на вельких температурох, так повесц, увари, алє мрежа источашнє чува и од шпакох котрих єст вельо менєй, бо им нє дошлєбодзує же би пришли до самого плоду – приповеда Мелания.

Того року пре дижджи котри падали у юнию мали проблем зоз рижнима хоротами, алє кед ше на час обачи, мож лєгко ришиц и таки спокуси котри єст у каждей продукциї.

ПАРАДИЧАНКУ ШЕ ВШЕ ВЕЦЕЙ ГЛЄДА

Мелания приповеда же парадича барз подзековна за продукованє, бо нє треба вельо укладац, а урожай досц вельки и нїч ше нє руца, а сезона дакеди потирва и даскельо мешаци, аж по перши мраз. Парадичи котри одпадню и котри нє за предай, их ше видвоює и иду до парадичанки. Одкеди маю парадичи, варя и парадичанку котру ше у остатнїх даскельо рокох барз глєда.

– Варенє парадичанки досц длуги процес котри дакеди потрива и цали дзень, завиши яке количесто у питаню. Парадичи ше поумива, пореже и вари ше их у котлє. Таку уварену и охладзену ше прецадзи, бо вец будзе вельо лєпша, густейша парадичанка, а вец ше ознова вари и на концу, кед ше уж охладзи, сипе до фляшох. Длугоки процес, алє ше ю добре предава, може стац, хаснує ше през цали рок, та ше вредзи потрудзиц коло вареня. Правим и горку парадичанку котру людзе тиж так досц купую, як додаток ґу єдзеню. То горка, млєта парадичанка зоз горку папричку, петрушковим лїсцом и зоз цеском. Людзе ю кладу до рибовей юшки, пасулї, капусти – приповеда Мелания.

ТОГОРОЧНА ЦЕНА ДОБРА

Продукователє зоз тогорочну цену парадичох задовольни, гваря же цена на велько у початку сезони була пейдзешат динари, алє то кратко тирвало, пофришко цена пошла на седемдзешат, осемдзешат динари, а на мало ше предава по цени од сто динари.

Мелания свойо продукти предава углавном дома, гвари же ма стаємни муштериї котри уж роками приходза на парадичи. Вона ма и свой локал у котрим, попри парадичох и парадичанки, предава ище вельо того. Ту мож купиц домашнї продукти котри вона сама направи, а то маджуни, соки зоз рижней овоци, яблука, грозно, бундавки, горки папрички, а понука и домашнї резенки котри сама гнєце.

