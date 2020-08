Од септембра настава по комбинованим моделу

ДЮРДЬОВ – Школяре у ОШ „Йован Йованович Змай“ у Дюрдьове од першого септембра буду мац нагоду наставу провадзиц и у школи, алє и на далєко. Резултати анкети котру родичи пополньовали указую же ше векшина опредзелєла за наставу у школи.

Оддзелєня котри маю вецей як 15 школярох буду ше дзелїц на менши ґрупи, а настава будзе тирвац 30 минути. Школяре од першей по штварту класу буду исц дополадня до школи, а старши школяре до школи буду ходзиц лєм пополадню.

Школяре у школи буду мушиц ношиц маски и притримовац ше мирох защити котри предписало Министерство просвити и на таки способ зменшац дальше ширенє вирусу Ковид-19.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)