Од тераз посмертни оглашки буду обявйовани и на сайту

НОВИ САД – Тих дньох НВУ Руске слово оможлївела читачом же би посмертни оглашки обявйовали и на сайту, цо значи же кажди такв. ин мемориям хтори будзе обявени у новинох, будзе ше находзиц и на ТИМ ЛИНКУ.

Тота услуга нє меня цену посмертних оглашкох, а кед таке оглашованє будзе прилапене, будзе понукнута можлївосц уруцованя датума отримованя остатнїх церемонийох за найблїзших, як наприклад у новинох „Дневник”.

Шицки оглашки на сайту буду єднакей велькосци и годно их видзиц два тижнї. Затераз буду обявйовани штвартками, а годно их подзелїц и на дружтвених мрежох.

Обявйованє посмертних оглашкох на сайту, вєдно зоз Малима оглашками, почало у рамикох преширйованя огласного простору Установи.

