НОВИ САД – Вистава репродукцийох малюнкох познатого українского уметнїка, Кобзара и нєпокореного борца за шлєбоду України, Тараса Шевченка, наютре будзе отворена у Културним центру у Новим Садзе.

Вистава будзе отворена по 6. децембер, а кажди нащивитель длужни притрмовац ше препоручених епидемиолоґийних мирох.

Културни центер ше находзи у центру Нового Саду, у Католїцкей порти ч. 5.

Орґанизаторе вистави Амбасада України у Републики Сербиї и Национални музей Тараса Шевченка.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)