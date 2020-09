Од ютра шицки кнїжки „Руского слова” туньши 30 одсто

НОВИ САД – Перша сезона попусту од 30 одсто на шицки кнїжки у НВУ „Руске слово” будзе тирвац од 1. по 31. октобер 2020. року.

Кнїжки по вигодней цени годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе у будинку „Дньовнїк” на Булевару ошлєбодзеня 81, на 7. поверху (од 9 по 14 годзин) и на телефон 021 6613 697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон РК 025 703 311, пондзелок, вовторок и стреда од 9 по 13 годзин).

Пре селєнє НВУ „Руске слово” у Новим Садзе найлєпше скорей наволац на телефон.

Як и прешлого року, и у 2020. року буду два сезони попусту 30 одсто на шицки кнїжки у НВУ „Руске слово”. Пре епидемию, перша сезона нє була влєце под час руских фестивалох як плановане, а друга сезона, будзе уж традицийни попуст за миколая-крачунско-новорочни швета, же би ше могло нєсподзивац у пакецику зоз кнїжку за дзеци наймладших, а попуст будзе тирвац од 25. новембра по 25. децембер 2020. року.

Прешлого року НВУ „Руске слово” зменшало цени кнїжкох же би були доступнєйши нашим читачом, та луксузни сликовнїци „Як ше тройо прашатка рихтали за жиму” и „Весели буквар” за дзеци котри коштаю 300 дин, на попусту буду коштац лєм 210 динари.

Кнїжки „Руского слова” годно наручиц и прейґ сайту у нашей онлайн кнїжкарнї.

