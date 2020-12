Од 1. януара драгш предплата за РТС и РТВ

БЕОҐРАД – Зоз предкладаньом вименкох Закона о дочасовим ушорйованю способу наплацованя такси за явни медийски сервис, хтори вошол до скупштинскей процедури, предписане же предплата за Радио-телевизию Сербиї и Радио-телевизию Войводини од 1. януара 2021. року будзе звекшана зоз терашнїх 255 на 299 динари.

Зоз истим законским предкладаньом предвидзене же по 31. децембер идуцого року РТВ и РТС ше часточно буду финансовац зоз предплати, а часточно зоз державного бужету.

Такса ше и надалєй будзе наплацовац през обєдинєни рахунок за струю.

Предлог закона о Вименкох закона дочасовим ушорйованю способу наплацованя такси за явни медийски сервис вошол до скупштинскей процедури 27. новембра, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

