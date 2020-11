Од 25. новембра попуст 30% за Миколая-крачунско-новорочни швета на кнїжки „Руского слова”

НОВИ САД – Друга сезона попусту 30% на шицки кнїжки у НВУ „Руске слово” за Миколая-крачунско-новорочни швета будзе тирвац од 25. новембра по 24. децембер 2020. року.

Кнїжки по барз вигодней цени годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) и на нови дочасови 021/3020-167, або стари телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на ІІ поверху и на телефон РК 025/703-311, од 9 по 13 годзин).

Початком децембра НВУ „Руске слово” обяви дзевец публикациї, медзи котрима пейц за дзеци (два розкошни сликовнїци). Християнски календар за 2021. рок нє будзе на попусту.

Друга сезона уж традицийни попуст за Миколая-крачунско-новорочни швета уведзена же би ше у пакецику зоз кнїжку нєсподзивало наймладших.

Прешлого року НВУ „Руске слово” зменшало цени кнїжкох же би були доступнєйши нашим читачом, так векшина виданьох, як и луксузни сликовнїци, котри коштаю 300 дин, на попусту буду коштац лєм 210 дин.

Кнїжки „Руского слова” мож наручиц и прейґ сайту http://www.ruskeslovo.com/shop/.

