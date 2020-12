Означена 76-рочнїца ошлєбодзеня од фашизму

БИКИЧ – Делеґация локалней самоуправи, борецкей орґанизациї и Месней заєднїци Бикич, вчера покладли венци на памятнїк погинутим борцом у Другей шветовей войни означуюци 76-рочнїцу ошлєбодзеня валала од фашизму.

О ошлєбодзеню валала бешедовали Деян Бобаль, предсидатель МЗ Бикич и Йовица Степанич, предсидательо општинскей борецкей орґанизациї, а були присутни и Небойша Илич, помоцнїк предсидателя Општини Шид и Катарина Митрович, членїца Општинскей ради.

У бикичскей церкви на дзевец годзин Службу Божу служел парох о. Владимир Еделински Миколка, а потим и панахиду опрез памятнїка погинутим борцом.

