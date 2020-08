Означене швето Преображеня Христового

ДЮРДЬОВ – У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове вчера, 19. авґуста, означене швето Преображенє Христово. Службу Божу, з початком на 10 годзин, служел о. Михаил Холошняй.

У своєй казанї паноцец виприповедал же нєшкайша Євангелия шицких нас поволує на преображенє. Сцеме пременку у наших душох, шерцох, сцеме ше преображиц, сцеме постац лєпши и хасновитши за свойо околїско, а то можлїве лєм кед ше будземе глїбоко модлїц. Лєм так можеме дожиц свойо цалосне, нукашнє и вонкашнє преображенє.

На концу Служби Божей о. Михаил Холошняй пошвецел шицку овоц котру вирни принєсли.

