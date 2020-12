Означени Дзень општини

ШИД – З пригодну шветочносцу у сали Културно-образовного центра, присподобену епидемиолоґийним миром защити од вируса корона, вчера означени 6. децембер, Дзень општини, и 76-рочнїца ошлєбодзеня од фашизму.

Предсидатель Скупштини општини Тихомир Стаменкович здогаднул на ошлєбодзенє Шиду пред 76 роками и поручел же героє хтори дали животи за шлєбоду нїґда нє буду забути.

О ошлєбодзеню кратко здогаднул и Зоран Семенович, предсидатель Општини, хтори и придал награди хтори ше традицийно додзелюю з нагоди Дня општини.

Найвисше општинске припознанє – Децемберску награду, достало Здруженє женох Филип Вишнїч з Вишнїчева, прияла ю предсидателька Ґордана Шкорич, а Плакети достали Ґенералштаб Войска Сербиї и ґенерал майор Петар Цветкович, заменїк началнїка Ґенералштаба.

Дополадня представнїки локалней самоуправи и борецкей орґанизациї покладли венци на памятнїк погинутим борцом на городским теметове и на спомин плочу на Културно-образовним центру.

