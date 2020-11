ДЮРДЬОВ – У Основней школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове, вовторок 24. новембра, означени Дзень школи. Тот датум прешлих рокох бул означовани на вецей способи – з представу, програму, виставу и подобним, алє того року так як дошлєбодзує позарядова ситуация пре вирус Ковид-19.

Школяре нїзших класох зоз своїма учительками з нагоди Дня школи отримали рижни роботнї о поетови Йованови Йовановичови Змайови, чийо мено дюрдьовска Школа ноши полни шейдзешат пейц роки. Вони правели колажи з малюнками и стихами того поети, читали и висписовали його стихи, а на даєдних годзинох слухали шпиванки котри компоновани на Змайово стихи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)