Означени Кирбай коцурского Манастира

КОЦУР – У коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици вчера, 25. новембра, означене швето Святого Йосафата и Кирбай Манастира шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї.

Вельку Службу Божу на 10 годзин служел парох коцурски о. Владислав Рац, а сослужели капелан о. Данил Задрепко, о. др Яков Кулич и єромонах о. Дамян Кича парох кулски. У казанї парох о. Рац здогаднул шицких присутних вирних на живот и шмерц Святого Йосафата.

– За три роки будзе точно 400 роки як св. Йосафат страдал, гварело би ше – нє даремно. Прето же його дух, Божи дух, будзе жиц понад столїтия, тото цо Боже дїло будзе жиц навики. Вон дал свой живот за нас, за нашо спашенє. Нашо, же бизме знали ценїц и почитовац Божи благодати котри безгранїчни, нєогранїчени з часом, алє дати шицким нам, же бизме нє були далєко од Господа Бога, алє ше приблїжовали шицки вєдно. З тей нагоди, нашим шестром Служебнїцом котрим нєшкайши дзень кирбайски, най будзе благословени – визначел парох коцурски о. Рац.

Пре хвилькову епидемиолоґийну ситуацию, Служба Божа служена у церкви, а нє у просторийох Манастира як предходних рокох. Присуствовали числени шестри и вирни, як и члени Церковного одбору, притримуюци ше предписаних мирох защити. По законченю Служби шицки присутни ше почасцели з лакотками котри були пририхтани з нагоди того швета .

